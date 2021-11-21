Filistin'in Tahran Büyükelçiliği'nden İngiltere'nin "Hamas" kararına kınama

Filistin’in Tahran Büyükelçiliği yayınladığı yazılı bir açıklamada, İngiltere hükümetinin İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) "terör" listesine alma kararını şiddetle kınadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bunun yerine, İngiliz hükümetinin Filistin'in bağımsızlığının yıldönümünde bu hükümeti tam olarak tanımasını bekliyorduk; Çünkü Filistin hükümetini tanıyan ülkelerin sayısı Siyonist işgalciliğini tanıyan ülkelerin sayısından fazladır ve bu, 73 yıldır çektiğimiz tüm sıkıntıların sebebi olan İngiliz tarihini düzeltebilir.”

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.