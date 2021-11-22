Ensarullah: Yemen halkına atılan bombalar ABD menşeli

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen savaşında büyük rolü olduğunu belirterek, "Halkımıza atılan bombalar ile füzelerin hepsi ABD menşeli." dedi.

ABD'yi şeytan ve Yemen halkının düşmanı olarak nitelendiren Ali el-Husi, "ABD her zaman Yemenlilerin düşmanı olarak kalacaktır." ifadesini kullandı.

Ali el-Husi, "Yemen'e yönelik kuşatmayı yöneten ve ulusal parayı hedef alan ABD'dir. Ülkemizin iç işlerine karışıp barışın gerçekleşmesini engelleyen de ABD'dir." diye konuştu.

Ensarullah yetkilisi ayrıca, yerli işbirlikçiler ile paralı askerlerin tarih çöplüğünde gömüleceğini kaydetti.

Yemen'in farklı bölgelerinde bugün ABD'nin Yemen politikasına karşı geniş çaplı protesto düzenlendi. Göstericiler ABD'nin Yemen'e karşı savaş politikasını kınayan pankartlar taşıyarak ABD'nin aleyhine sloganlar attı.