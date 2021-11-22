Reisi, Lübnan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Lübnan Bağımsızlık Günü münasebetiyle Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'a tebrik mesajı gönderdi.

Reisi'nin Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn için kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Umarım sizin aldığınız önemli tedbirler ve Lübnan yetkilileri ile halkının çabaları sonucu geçmişte olduğu gibi daha istikrarlı, güvenli ve büyüyen bir Lübnan’a tanık oluruz.

İran İslam Cumhuriyeti her zamanki gibi ikili ilişkileri ortak menfaatler doğrultusunda geliştirmek için elinden geleni yapacaktır."

Cumhurbaşkanı Reisi kutlama mesajında, Beyrüt hükümeti ile Lübnan halkına sağlık ve başarılar diledi.

