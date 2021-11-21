Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran, yakıt kaçakçılığı yapan yabancı gemiye el koydu

İran medyasına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Fars Körfezi’nde yakıt kaçakçılığı yapan bir yabancı gemiye el koydu.

Gemide yapılan incelemenin ardından 150 bin litre kaçak akaryakıta el konulduğu ve yabancı uyruklu 11 mürettebatın adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

İran’ın güneyindeki Parsiyan karasularında durdurulan geminin hangi ülkeye ait olduğu açıklanmadı.

Reisi: Şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasağı kaldırılmalı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı canla başla mücadele ettiğini ifade etti.

İbrahim Reisi, “Genel aşılama uygulaması yapıldığı için şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasağı kaldırılmalı” diye konuştu.

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında riskli şehirlerde vatandaşların akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında şahsi araçlarıyla trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 539 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 852’ye vaka sayısı ise 6 milyon 73 bin 98’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 416’sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 771 bin 363'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.