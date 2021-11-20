İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 539 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 852’ye vaka sayısı ise 6 milyon 73 bin 98’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 416’sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 771 bin 363'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.