İranlı başmüzakereci Viyana'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına katılmak üzere beraberindeki heyetle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Bakıri Keni ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, azami baskı kampanyası çerçevesinde uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere nükleer anlaşmaya ilişkin tüm yaptırımların kaldırılmasının müzakerelerin başarısı için gerekli bir koşul olduğunu ifade etmişti.

Bakıri Keni, İran'ın Viyana görüşmelerini sürdürme konusundaki tutumunu vurgulayarak, görüşmelerin tüm yaptırımların karldırılmaması durumunda başarısız olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Nükleer Anlaşma Görüşmeleri

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.