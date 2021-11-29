İran: Viyana'da ABD heyeti ile ikili görüşme yapılmayak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Yeni Viyana Görüşmeleri

İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Siyonist mevkidaşı ile gerçekleştiridği görüşmeyi değerlendiren Hatipzade, “İngiliz Bakanı’nın Viyana görüşmeleri arifesinde, nükleer anlaşmanın imzalandığı ilk günden itibaren onu ortadan kaldırmaya çalışan tarafla görüşmesi, bazı Avrupa ülkelerinin Viyana'ya gerekli iradeyle gelmediklerini ve nükleer anlaşmanın iyi şekilde uygulanmasını engelleyip müzakere sürecinin uzamasını istediklerini gösteriyor. " dedi.

Hatipzade, İran müzakere heyetinin büyük azim ve güçlü kararlılıkla Viyana'ya gittiğini de sözlerine ekledi.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in Tahran ile doğrudan müzakere talebine dair Hatipzade, "Eğer ABD, yaptırımları kaldırma niyetiyle Viyana'ya gelirse kesinlikle Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) odasına giriş bileti alabilir, aksi takdirde KOEP masasının dışında kalır." açıklamasını yaptı.

ABD'nin tutumunu eleştiren Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikalılar, Trump'ın başarısız mirasını korumak için 6 tur Viyana müzakerelerinde zamanımızı çaldı. Şu anda görüşmelerin başındayız ve iyi niyetle Viyana’da bulunan yeni hükümetin heyeti var. Dolayısıyla ciddi olan tarafların bu fırsat penceresini iyi şekilde değerlendirmeleri laızm, çünkü bu fırsat penceresi sonsuza kadar açık kalmayacak. ABD tek taraflılığı sürdürmeye devam ederse, görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmayacaktır. ABD'ye tavsiyemiz yarattığı çıkmazları ortadan kaldırmak için Viyana'ya gelmesidir."

ABD Heyeti İle ikili Görüşme Yapılmayak

İranlı Sözcü, Viyana görüşmeleri kapsamında ABD heyetiyle ikili görüşme yapılmayacağını duyurdu.

UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran Ziyareti

Hatipzade, UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretine ilişkin, "Bu gezi, İran ile Ajans arasındaki teknik işbirliği çerçevesinde gerçekleşti ve çeşitli düzeylerde iyi görüşmeler ve adımlar atıldı. Fakat her taraf için de önemli olan bazı kelimeler ve kavramlar nedeniyle görüşmeler yarım kaldı." ifadelerini kullandı.

Filistin Davası Unutulmayacak

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü"ne değinen Hatipzade, Filistin davasının asla unutulmayacağını belirterek, Siyonist Rejim ile ilişkilerde normalleşmeye giden bazı Arap ülkelerinin tutumunu kınadı.

İran-Türkiye İlişkileri

İranlı yetkili, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne davet edildiğini belirterek, Erdoğan’ın yapacağı ziyaret hakkında daha sonra bilgi vereceklerini açıkladı.

Tahran ile Ankara arasındaki münasebetlerin çok yakın olduğunu belirten Said Hatipzade, “İnşaallah bu ilişkiler daha da artar. Bu münasebetler olmasaydı bölgede huzurlu ortam olamazdı.” diye konuştu.