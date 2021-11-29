İran ile P4+1 ülkelerinin katılımıyla Viyana görüşmeleri başladı

Yeni tur görüşmelerin açılış töreni, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın ortak başkanlığında ve İran, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği'nden heyetlerin katılımıyla düzenlendi.

Başmüzakereci Bakıri Keni, İran televizyonuna verdiği mülakatta, Viyana görüşmelerine baskıcı yaptırımları kaldırmak için güçlü bir irade ile girdiklerini belirterek, “İran heyetinin yapısı, ABD’lilerin İran halkına karşı yasa dışı ve baskıcı yaptırımlarını kaldırmak için ciddi iradeye sahip olduğunu gösteriyor” demişti.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.