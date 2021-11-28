Rusya’dan Viyana görüşmeleri açıklaması: Pozitif bir ortam var

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yarın başlayacak görüşmelere dair açıklamada bulundı.

Viyana'daki ortamı "pozitif" olarak değerlendiren Rus yetkili, "Nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini başarıyla tamamlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Anlaşmaya ulaşmak hâlâ mümkün." dedi.

Viyana'da yarın başlayacak görüşmelere, AB koordinatörlüğünde İran ile nükleer anlaşmanın tarafları Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya (4+1) katılacak.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, “Maksimum baskı kampanyası çerçevesinde İran’a karşı uygulanan yaptırımların yanı sıra nükleer anlaşma ile ilgili tüm yaptırımların kaldırılması, müzakerelerin başarısı için en önemli şarttır.” demişti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalandı.

Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başladı.