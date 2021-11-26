Avrupalılar yaptırımların kaldırılması için pratik adımlar atmalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, The Independent gazetesine verdiği mülakatta, tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması durumunda Viyana'daki nükleer müzakerelerin verimli olacağını vurguladı.

Trump yönetimi döneminde ‘Azami baskı’ kampanyası adı altında başlatılan başarısız politikanın Biden yönetiminin de gündeminde olduğunu belirten Bakıri Keni, “ ‘Azami baskı’ kampanyası kapsamında uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere nükleer anlaşma ile ilgili tüm yaptırımların kaldırılması, müzakerelerin başarılı olması için gerekli koşullardır” dedi.

Bakıri Keni, “Biden, siyasi kafa karışıklığı olarak gördüğümüz şeylerden ve Trump yönetiminin başarısız ve insanlık dışı politikalarını izlemekten kurtulması için yaptırımları kaldırmalıdır” ifadesini kullandı.

Bölgedeki gelişmelere değinen Bakıri Keni, “ABD'nin Afganistan'dan kaçışı bu ülkenin kimse için güvenilir bir ortak olmadığını bir kez daha gösterdi. Biz bölge ülkeleri ile yoğun bir etkileşim halindeyiz” dedi.

Bakıri Keni, İran’ın İngiltere’de bloke edilmiş parasının serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Avrupalılar, yaptırımların kaldırılması için pratik adımlar atarak, yükümlülüklerini yerine getiremediklerini telafi etmelidir” ifadelerinde bulundu.