Güçlü bir irade ile Viyana görüşmelerine girdik

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Çin ve Rus delegasyon başkanları ve Ortak Komisyona başkanlık eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile yaptığı görüşmeden sonra, İran televizyonuna verdiği mülakatta, Viyana görüşmelerine baskıcı yaptırımları kaldırmak için güçlü bir irade ile girdiklerini belirterek, “İran heyetinin yapısı, ABD’lilerin İran halkına karşı yasa dışı ve baskıcı yaptırımlarını kaldırmak için ciddi iradeye sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

Bakıri Keni, bu görüşmelerin İran’ın yaptırımları kaldırma hedefine ulaşmada etkili bir rol oynamasını umduğunu dile getirdi.

Bakıri Keni, “Bu tur görüşmelerde ana odak ve öncelik, yaptırımların kaldırılması konusu olacak ve tabi ki bu tur görüşmelerin süresi tahmin edilemez” dedi.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının yeni turu bugün (29 Kasım) 4+1 grubundan üst düzey diplomatlar, İran ve AB temsilcisinin katılımıyla beş aylık bir aradan sonra yapılacak.