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26 Kas 2021 09:50

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kuveyt ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kuveyt ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, dün akşam kişisel Twitter hesabından yapıtığı paylaşımda Kuyet ziyaretini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, dün akşam kişisel Twitter hesabından yapıtığı paylaşımda Kuyet ziyaretini değerlendirdi.

Bakıri Keni’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah, Dışişleri Bakan Yardımcısı Majdi Al-Zafiri ve Dışişleri Bakanı'nın Asya'dan sorumlu yardımcısı Velid Ali al-Habizi ile dostane görüşmem oldu. Bu görüşmede iki ülkenin ilişkilerinde ortak bir irade ve çabayla yeni ufuklar yaratma konusunda mutabık kaldık.”

News Code 1898789
https://tr.mehrnews.com/news/1898789/

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