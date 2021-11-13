İranlı başmüzakereci Avrupa ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, yaptığı Avrupa turu ardından sosyal medya Twitter’den şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya ziyareti sırasında ikili, bölgesel ve önümüzdeki müzakereler de dahil olmak üzere uluslararası meseleler hakkında ciddi ve yapıcı görüşmelerim oldu. Ayrıca bazı medya kuruluşlarıyla mülakatta bulundum.

Bu görüşmeler esnasında yasa dışı yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması ve bu yaptırımların bir daha tekrarlanmaması konusunda güvence verilmesi gerektiği ele alındı.”