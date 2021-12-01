  1. Kültür
1 Ara 2021 17:35

İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Uluslararası Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı çerçevesinde “Kiminle Normalleşme?!” başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı çerçevesinde “Kiminle Normalleşme?!” başlıklı fotoğraf sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Daha önce çevrimiçi olarak da düzenlenen fotoğraf sergisi, Siyonist Rejim’in son dönemde Filistinli çocuklar ve kadınlara karşı işlediği cinayetler, yerleşim bölgelerinin bombalanması ve yasadışı konut inşası sürecinde Filistinlilere ait evlerin yıkılmasına ilişkin 20 görüntü içeriyor ve barbarlığı her geçen gün artan işgal rejimi ile ilişkileri normalleştirmenin ahlaki değerler ve rasyonel düşünceye uymadığını yansıtıyor. Normalleşme süreci sadece Filistin davasına ihanet değil, aynı zamanda insani ve ahlaki değerlere de ihanettir.

İşte Siyonist Rejim'in baskı ve zulmünü yansıtan fotoğraflar;

İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

News Code 1898923
https://tr.mehrnews.com/news/1898923/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler