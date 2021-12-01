İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?!” fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı çerçevesinde “Kiminle Normalleşme?!” başlıklı fotoğraf sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Daha önce çevrimiçi olarak da düzenlenen fotoğraf sergisi, Siyonist Rejim’in son dönemde Filistinli çocuklar ve kadınlara karşı işlediği cinayetler, yerleşim bölgelerinin bombalanması ve yasadışı konut inşası sürecinde Filistinlilere ait evlerin yıkılmasına ilişkin 20 görüntü içeriyor ve barbarlığı her geçen gün artan işgal rejimi ile ilişkileri normalleştirmenin ahlaki değerler ve rasyonel düşünceye uymadığını yansıtıyor. Normalleşme süreci sadece Filistin davasına ihanet değil, aynı zamanda insani ve ahlaki değerlere de ihanettir.

İşte Siyonist Rejim'in baskı ve zulmünü yansıtan fotoğraflar;