İstanbul’da “Kiminle Normalleşme?” fotoğraf sergisi açılıyor  

Filistin halkıyla dayanışma amacaıyla İstanbul’da Uluslararası 12. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı düzenlenecek.

Dünyadan 500 kişinin katılımıyla düzenlenecek olan konferansa direnişin ve Filistin halkının kıdemli liderleri de iştirak edecek.

Konferans çerçevesinde “Kiminle Normalleşme?” başlıklı fotoğraf sergisi ziyaretçilere kapısını açacak.

Daha önce çevrimiçi olarak da düzenlenen fotoğraf sergisi, Siyonist Rejim’in son dönemde Filistinli çocuklar ve kadınlara karşı işlediği cinayetler, yerleşim bölgelerinin bombalanması ve yasadışı konut inşası sürecinde Filistinlilere ait evlerin yıkılmasına ilişkin 20 görüntü içeriyor ve barbarlığı her geçen gün artan işgal rejimi ile ilişkileri normalleştirmenin ahlaki değerler ve rasyonel düşünceye uymadığını yansıtıyor. Normalleşme süreci sadece Filistin davasına ihanet değil, aynı zamanda insani ve ahlaki değerlere de ihanettir.