Reisi ile Erdoğan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün akşam saatlerinde Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Reisi bu görüşmede "Terörle mücadelenin ana yolu ülkelerin egemenliğine saygı duymaktır. İran İslam Cumhuriyeti'nin terörle mücadeledeki parlak tarihini göz önünde bulundurarak, bu konuda tüm ülkelerin işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Tahran-Ankara ilişkilerinin ekonomik ve ticari alanlardaki önemine vurgu yapan Reisi, "Yakında Tahran'da ortak bir zirve yapılmasıyla birlikte işbirliğinin geliştirilmesi yeni bir aşamaya girecek" değerlendirmesini yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Bölgedeki sorunların bölge ülkelerinin aktif katılımıyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgeye yönelik dış müdahaleye ihtiyaç yok." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu görüşmede, iki ülke arasında özellikle ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Bölge ülkeleri arasında işbirliği fikri artık hakim oldu ve son zamanlarda karşılıklı ziyaret ve istişarelerde bu fikrin başarılı olduğunu gösteriyor." dedi.

Erdoğan, Tahran ve Ankara arasında ortak iş birliği toplantılarının yapılmasına vurgu yaparak, "İki ülke arasındaki ilişkiler, Tahran'a yapacağım ziyaretin ardından yeni bir sayfaya girecek" diye konuştu.