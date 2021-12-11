Karşı taraf yaptırımları kaldırmaya kararlıysa, iyi bir anlaşmaya varılabilir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dışişleri bakanlığında düzenlenen İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçilerinin toplantısında yaptığı konuşmada, düşmanın stratejisinin her zaman yaptırımları sürdürmek olduğunu vurgulayarak, “Bizim stratejimiz yaptırımları kırmaktır. Yaptırımlar etkisiz hale getirilmeli ve bunların kaldırılması için ciddi adımlar atılmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Hükümet bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. Bazıları müzakere etmediklerini, planları olmadığını ve ciddi olmadıklarını söyledi. Karşı taraf yaptırımları kaldırmaya kararlıysa, iyi bir anlaşmaya varılacaktır. Nükleer, askeri ve uzay sektörlerinde daha fazla yaptırıma maruz kalsak da bu alanlarda daha başarılıyız. Ancak otomotiv endüstrisinde sorunlarımız var. Bu alanlarda gösterilen çabanın başka alanlarda olmadığı ortaya çıktı” ifadelerinde bulundu.

Ülkenin kalkınmasında ve ekonomik konulardaki başarısında Dışişleri Bakanlığı'nın rolüne dikkati çeken Reisi şunları söyledi:

“Dışişleri Bakanlığı ülkenin ekonomik başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İranlıların önemli bir kısmı yurtdışındadır ve büyükelçiler onların arasına gitmeli. Bizim onlara karşı sorumluluğumuz var ve ülke içindeki İranlılarla aynı haklara sahipler.”

Bazı komşu ülkelerin Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirmeye çalıştığını, ancak bu normalleşmenin kendileri ve Siyonist Rejim için hiçbir şekilde güvenli olmadığını kaydeden Reisi, “İran ile ilişkilerin bölgede güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunabileceğini pratikte kanıtlamalıyız. Bölgede yaşadığımız her şey yabancıların varlığından kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.

Ülkenin bölgesel ticaretteki payının düşük olduğuna değinen Reisi, “Bölgesel ticaretteki payımız çok düşük. Irak, Suriye ve komşu ülkelerle olan ticaret hacmi değişmeli ve iki katına çıkmalı. İlk adımda 20 milyar dolar olan rakamın 40 milyar dolara ulaşması, sonraki adımlarda daha da artması gerekiyor. Tacikistan ile ilişkilerimiz son olarak üç katına çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler için zeminler olduğunu belirten Reisi, “Bölgedeki yaklaşımımız içsel ve dışa dönüktür ve büyükelçiler ülke için bilim ve teknoloji dalında neler yaptıklarını rapor etmelidir” dedi.