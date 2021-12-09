Anket: AK Parti ilk kez birinci parti konumunu yitirdi

Yöneylem Araştırma; Kasım 2021 Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 2021 yılı içinde AK Parti ilk kez birinci parti konumunu yitirdi, CHP en çok tercih edilen parti oldu. CHP’nin oyu 25.6, AKP’nin ise yüzde 24.3. Millet İttifakı’nın oy oranı Cumhur İttifakı’nın 7.7 puan önünde.

Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 24.3'ü AK Parti'yi, yüzde 25.6'sı CHP'yi, yüzde 10.6'sı İYİ Parti'yi, yüzde 7.8'i HDP'yi ve yüzde 5.2'si MHP'yi destekleyeceğini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde “Asla oy vermem” diyenlerin oranı 59.6 seviyesine yükseldi.

Raporun çarpıcı sonuçları şöyle:

– Raporda; Kasım ayı itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde ölçüldü. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Millet İttifakı yüzde 40.2, Cumhur İttifakı yüzde 32.5 seviyesinde.

– “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?” sorusu sorulduğunda seçmenlerin yüzde 64.7'si muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etti.

– Seçmenlerin yüzde 57.9'u erken seçim isterken, erken seçime karşı olanların oranı yüzde 38.2 olarak ölçüldü.

– Kararsızların yüzde 11.2'si Cumhur İttifakı'nı, yüzde 23.7'si Millet İttifakı'nı, yüzde 5.9'u da diğer partileri destekleme eğiliminde olduğunu kaydetti.

– Seçmenlerin yüzde 52.5'i geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Hanelerin yüzde 46'sında en az bir kişinin iş aradığını görüldü.

Kaynak: T24