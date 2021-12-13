Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmen mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığı için Türkmenistan’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Reisi, “Gaz işbirliği ve İran üzerinden swap (takas) yöntemiyle Azerbaycan’a ihracatı alanında iyi adımlar atıldı” dedi.

Reisi, iki ülke arasında transit alanında ortak iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayarak, “İki ülke yetkililerinin çabalarıyla sınır ilişkilerini güçlendirmek için iyi önlemler alınmış. İki ülkenin takibi ile mevcut engellerin bir kısmı kaldırılabilir” ifadesini kullandı.

Tahran ve Aşkabat arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğine ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Bilgi temelli ve tıp alanlarında iyi bir işbirliğine sahip olabilmemiz için Türkmenistan ziyareti sırasında, tıp ve sağlık alanlarında İran'a ait çok sayıda bilgi tabanlı ürün Türkmenistan’a bağışlandı.”

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, “Bin yıllık medeniyete sahip Türkmenistan ile İran arasındaki ilişkiler, uluslararası kurumlarda işbirliği şeklinde devam etmelidir” dedi.

İki ülke ilişkilerinde ticari ve ekonomik iş birliğinin önemli yeri olduğunu dile getiren Berdimuhamedov, “Tıbbi gelişme alanında İran'ın özel bir yeri var” ifadesini kullandı.

Türkmenistan gazının İran üzerinden swap (takas) yöntemiyle Azerbaycan’a ihracatını önemli değerlendiren Berdimuhamedov, üç ülke arasında bu alanda işbirliği için ortak bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.