Hindistan, İran'ın Çabahar Limanı'nı geliştirmek istiyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'ın Çabahar Limanınına dair yaptığı açıklamada, “İran'ın Çabahar Limanı, bölge için önemli bir transit koridorudur ve karayla çevrili ülkelerin Hindistan ile bağlantı kurması için daha ekonomik ve sürdürülebilir bir rota sağlar. Bu liman, özellikle kara ile çevrili bir ülke olan Afganistan'a da açık denize ulaşmasına imkan sağlıyor.” dedi.

Jaishankar, ABD'nin Çabahar Limanı Projesi’ni yaptırımlardan muaf tuttuğunu hatırlatarak, “Hindistan, 2020'de Afganistan'a gıda yardımı olarak 75 bin ton buğday göndermek için Çabahar'ı kullandı ve şimdiye kadar Afganistan'a 2 bin ton hububat gönderildi.” ifadesini kullandı.

Hindistan'ın İran'ın Çabahar Limanını geliştirmek istediğini belirten Bakan Jaishankar, ülkesinin Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi için toplam 85 milyon dolar hibe ve 150 milyon dolar kredi sağladığını aktardı.

İran ile Hindistan 2018’de Çabahar Limanı’nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Belucistan eyaletindeki Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu.



