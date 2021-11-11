Yeni Delhi’de İran-Hindistan ilişkileri değerlendirildi

Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Hinditstan’ın başkenti Yeni Dehli’de bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, dün Hint mevkidaşı Ajit Kumar Doval ile görüştü.

Şemhani bu görüşmede, ''İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin seviyesi, İran ve Hint iliderlerinin niyetlerine ve karşılıklı ilişkilerin parlak tarihine uygun değil ve bu biran önce istenilen seviyeye yükseltilmesi lazım.'' dedi.

Şemhani, ''İki ülke arasındaki en önemli konulardan biri İran’ın Çabahar Limanı’nın tam olarak kurulmasını hızlandırmaktır ve İran İslam Cumhuriyeti kapasitelerini bölgenin kalkınması ve büyümesi için kullanmaya isteklidir. Dolayısıyla Hindistan ile güçlü ikili ilişkiler bunun yolunu açabilir.” ifadesini kullandı.

Afganistan'daki gelişmelere ve Batı'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma planına değinen Şemhani, bölgedeki tüm ülkelerin Afgan halkına yardım etmeye ve güvensizlikle mücadeleye katılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin bu konuda daha fazla işbirliği yapmasını umduğunu dile getirdi.

Hint yetkili de söz konusu görüşmede, İran ile ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, özellikle ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladııki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin yetersiz düzeyde olmasından duyduğu üzüntüyü dile getireren Dovali, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.