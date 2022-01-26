Özbek heyet, İran’ın Çabahar Limanı’nı ziyaret etti

Özbekistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Abdusamat Muminov ile beraberindeki heyet İran’ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı’nı ziyaret etti.

Abdusamat Muminov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm ülkelerin yoğun bir rekabet içerisinde olduğunu belirterek, Özbekistan ve İran'ın pandemi sonrası dönemde daha fazla ilişkiler kurması gerektiğini vurguladı.

Çabahar Limanı'nın önemine değinen Muminov, "Özbekistan ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi geçen sene önemli ölçüde arttı. Çabahar Limanı, bölge ülkeleri arasında ulaştırma ve lojistik faaliyetlerinin kolaylaştırılmasında etkin bir rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Abdusamat Muminov, Özbek yatırımcıların Çabahar’daki projelere ilgisinin arttığını da sözlerine ekledi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar limanı, konumu itibariyle, Orta Asya ve Afganistan gibi ülkelerin ürünlerinin dünya piyasalarına açılması için çok büyük öneme haizdir.

İran ile Hindistan 2018’de Çabahar Limanı’nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Belucistan eyaletindeki Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu.