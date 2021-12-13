Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei: Olaylar olduğu gibi anlatılmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün Hz. Zeynep'in (sa) veladet yıldönümü ve hemşireler günü münasebetiyle bir grup hemşire ile görüştü.

Son 42 yılda yaşanan olaylar, toplumun gerçekleri, İslam devriminin tarihi, kutsal savunma ve çeşitli olayların olduğu gibi kamuoyuna aktarılması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, “Eğer gerçekler anlatılmazsa, olaylar düşman medyası tarafından çarpıtılarak yayınlanır ve onlar yalan haberlerle zalim ile mazlumun yerini değiştirip sürekli düşmanca eylemlerini haklı çıkarmaya çalışır." dedi.

Yeni yıl bütçe teklifi Meclis'e sunuldu

1401 yılı bütçe teklifi, dün sabah Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından İran İslami Şura Meclisi'ne sunuldu.

Batılılar askeri alanında İran'a karşı hiçbir şey yapamaz

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, Batı Asya bölgesini dünyanın ‘Kalbi’ olarak nitelendirerek, “Batı Asya bölgesinin çok fazla maddi kaynak ve önde gelen bilimsel seçkinlere sahip olması için açgözlü düşmanlar bu bölgede hakim olmak istiyor” dedi.

Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, "Batılılar askeri ve güvenlik alanında İran'a karşı hiçbir halt edemeyecekleri sonucuna varmıştır." ifadesini kullandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 289 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 722’ye vaka sayısı ise 6 milyon 154 bin 813’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 104’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 969 bin 591’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.