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11 Ara 2021 14:45

İran'da koronadan can kaybı ve yeni vaka sayısında rekor düşüş

İran'da koronadan can kaybı ve yeni vaka sayısında rekor düşüş

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 58 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1 bin 681 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 661’e vaka sayısı ise 6 milyon 152 bin 524’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 126'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 963 bin 373'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899115
https://tr.mehrnews.com/news/1899115/

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