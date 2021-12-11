İran'da koronadan can kaybı ve yeni vaka sayısında rekor düşüş

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 58 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1 bin 681 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 661’e vaka sayısı ise 6 milyon 152 bin 524’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 126'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 963 bin 373'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.