  1. Ekonomi
30 Ara 2021 11:22

Dolar 13 lirayı aştı

Dolar 13 lirayı aştı

Döviz kurundaki hareketlilik sürüyor. Güne 12,86 seviyesinden başlayan dolar/TL yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 13 lirayı aştı.

T24'de yer alan habere göre, Dolar gün içi en yüksek 13,42 lirayı görürken, saat 9.30 itibariyle 13,29 liradan el değiştiriyor.

Euro da yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 15 liranın üzerini gördü. Saat 9.30 itibariyle euro 15,07 liradan fiyatlanıyor.

News Code 1899512
https://tr.mehrnews.com/news/1899512/

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