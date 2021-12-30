Dolar 13 lirayı aştı

T24'de yer alan habere göre, Dolar gün içi en yüksek 13,42 lirayı görürken, saat 9.30 itibariyle 13,29 liradan el değiştiriyor.

Euro da yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 15 liranın üzerini gördü. Saat 9.30 itibariyle euro 15,07 liradan fiyatlanıyor.