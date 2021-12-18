Tahran’dan BM’de kabul edilen İran aleyhtarı tasarıya tepki

İran’ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, BM’de kabul edilen insan hakları ile ilgili İran karşıtı tasarıya tepki göstererek, “100 ülke bu tasarıya destek vermedi. Öyle gözüküyor ki, bu ülkelerin temsilcilerinin etkileme, aldatma ve yanlış bilgilendirme yoluyla bağımsız ülkeleri özgürlüklerinden yoksun bırakmaya çalışan ve kendilerini insan hakları kahramanı sanan devletlere karşı itiraz etme zamanı gelmiştir.” dedi.

İrşadi, sözlerine şölye devam etti:

“Bu tasarıyı destekleyen ABD, Kanada, çocuk katili Siyonist Rejim ve bazı Avrupa ülkelerin geçmişi incelendiğinde ırkçılık, işgalcilik ve yerli halklara (Kızılderililer) karşı korkunç cinayetler işleyenlerin diğer devletlere insan hakları hakkında öğüt vermek için toplandığı ortaya çıkıyor.

Batı ülkeleri, Kanada'nın korkunç cinayetleri karşısında sessiz kalabilir, ancak tarih, binlerce yerli kızılderili çocuğun cinsel istismara uğradığını, katledildiğini ve cesetlerinin sözde özgürlük ülkesindeki topraklarda bulunduğunu asla unutmayacaktır.”

İranlı yetkili, “Tasarının destekçileri aslında insan hakları konusunu araç olarak kullanmaya çalışıyor. Bu tür tasarılar da ögüt niteliğindedir.” şeklinde konuştu.

