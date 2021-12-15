İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi’nin nihai açıklamasında yer alan mesnetsiz iddiaları reddederek, bu tür açıklamaların yayınlanmasını, Konsey'in bazı üye ülkelerin İran'a yönelik yapıcı olmayan tutumlarının bir ‘devamı’ olarak değerlendirdi.

Said Hatipzade, “İran ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi arasında son zamanlarda yapılan diplomatik eylemlerle konseyin bölgesel işbirliklerinde yeni bir tutum almasını göreceğimiz düşünülüyordu” dedi.

Hatipzade, “İran barışçıl nükleer programına, füze savunma programına, askeri politikalarına ve caydırıcı savunmasına ilişkin konulara herhangi bir müdahaleye müsamaha göstermez” ifadesini kullandı.

İran’ın değişmeyen tutumunu yineleyen Hatipzade, Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adası’nı İran’ın ayrılmaz ve ebedi bir parçası olarak nitelendirerek, “İran bu adalara ilişkin her türlü iddiayı içişlerine ve toprak bütünlüğüne müdahale olarak görüyor ve bunu şiddetle kınıyor” ifadesinde bulundu.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

“İran’ın bu adalardaki tüm faaliyetleri vazgeçilmez hakları doğrultusunda ve ülkenin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne uygun olarak yapılmıştır. Bu müdahaleci tutumların herhangi bir biçimde tekrar edilmesi tamamen reddedilir ve mevcut hukuki ve tarihi gerçekler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.”