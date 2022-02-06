Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu

Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt protesto nedeniyle kapandı. Vancouver'daki, Terminal Bulvarı'nda bir araya gelen aşı destekçileri, sonrasında East Hasting caddesinde toplanarak konvoyun geçişine engel olmaya çalıştı. 'Özgürlük konvoyu' destekçileri alternatif yollardan kent merkezine ulaştı.
Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçileri, Vancouver kent merkezinde bir araya geldi.
Kaynak: Haberler.com
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