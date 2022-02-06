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6 Şub 2022 09:36

Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu

Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu

Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt protesto nedeniyle kapandı.

Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt protesto nedeniyle kapandı. Vancouver'daki, Terminal Bulvarı'nda bir araya gelen aşı destekçileri, sonrasında East Hasting caddesinde toplanarak konvoyun geçişine engel olmaya çalıştı. 'Özgürlük konvoyu' destekçileri alternatif yollardan kent merkezine ulaştı.

Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçileri, Vancouver kent merkezinde bir araya geldi.

Kaynak: Haberler.com

News Code 1900285
https://tr.mehrnews.com/news/1900285/

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