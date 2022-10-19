Yabancı ülkeler İran’ın içişlerine karışmamalı

BM İnsan Hakları Komitesi tarafından düzenlenen toplantıya katılan İran’ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya çapındaki temsilciliklerine ve diplomatlarına yönelik yapılan saldırılar ve şiddet eylemleri hakkında bir rapor sundu.

Zehra İrşadi, Danimarka, Norveç, Belçika, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Hollanda, İtalya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde İran’ın diplomatik mekanlarına baskın yapıldığını ifade ederek, “İran İslam Cumhuriyeti, diplomatik mekanlarına ve diplomatlarına yönelik her türlü şiddeti, özellikle ev sahibi ülkelerin güvenlik güçlerinin tedbir almamasını ve duruma geç müdahale etmesini kınamaktadır.” dedi.

Bazı ülkelerin diplomatların sahip bulundukları dokunulmazlık ve ayrıcalıkları kötüye kullanmaya çalıştığını belirten İrşadi, “İran'daki bir dizi yabancı ülkelerin elçiliklerine uygunsuz davranışları hususunda Tahran’ın portestoları iletilmiştir.” ifadesini kullandı.

İran temsilcisi, “Ev sahibi ülke olarak yabancı ülkelerden İran'ın yasalarına ve kurallarına saygı göstermelerini bekliyoruz, bu nedenle yabancı ülkeler ve Tahran'daki büyükelçiliklerinden İran'ın içişlerine karışmamalarını talep ediyoruz.” diye konuştu.