İktidar, seçim için YSK’dan bilgi istedi

Milli Gazete'nin aktardığı habere göre, iktidar, erken seçim ve baskın seçim seçenekleri için Yüksek Seçim Kurulu’ndan hazır olup olmadığını sordu. YSK ise 60 günden az olmamak kaydıyla hem yurt içi hem yurt dışı seçmenler için hazır olabileceklerini söyledi. YSK’dan bilgi istenmesi “erken seçimin kapıda olduğu” şeklinde yorumlandı. Dövizi kontrol altına alan iktidar, erken seçim için YSK’dan bilgi istedi. İktidarın, ‘hazır olup olmadığını’ sorduğu YSK’nın ise 60 günden az olmamak kaydıyla seçime hazır oldukları cevabını verdiği öğrenildi. Her fırsatta seçim zamanında olacağını ifade eden iktidarın, YSK’dan bilgi istemesi, her an seçimin olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

YSK, hazırlıklar için kolları sıvadı

İktidarın bilgi istediği YSK, olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak. YSK’nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor. YSK’nın hem yurtiçi hem de yurtdışı seçmen için hazırlıklarını tamamlayabilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı var. YSK ise iktidara verdiği cevabında 60 günden sonra yapılacak her seçime hazır olduğunu belirtti.