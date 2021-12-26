CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık yorumu

Gazeteci Mustafa Balbay, Cumhuriyet'teki bugünkü yazısında CHP lideri Kemal Kılıödaroğlu ile gerçekleştirdiği söyleyişiyi köşesine taşıdı.

Yazısında Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecek kişi hakkında değerlendirmelerini aktaran Balbay, Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" şeklindeki sözlerini aktardı.

İşte Mustafa Balbay'ın yazısı şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu ile görüşmelerin olmazsa olmaz sorusu cumhurbaşkanı adaylığı. Bilinenleri vurguladı, Millet İttifakı bileşenlerinin kabulüyle böyle bir adaylığın söz konusu olabileceğini söyledi, ekledi:

“Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.”