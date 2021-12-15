Korkusuz gazetesi AK Parti'nin seçim formülünü anlattı

AKP'de ve Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için çok sayıda senaryonun konuşulduğunu ifade eden Takan, yazısında "Sarayın iktidarı kaybetmemek hatta seçimden kaçmak için ortaya sunduğu bu formül bir kamuoyu yoklaması niteliğinde olabilir. Ölümü gösterip sıtmaya razı getirmek gibi… Çünkü çok yakından biliyorum, saray koridorlarında kötü gidişatı durdurmak için düşünülen formüller sadece asgari ücretin yükseltilmesi, 3600 ek gösterge ve EYT ile sınırlı değil. Bu kadar yıpranmışlığa bunların bir çare olamayacağı ve yeterli gelemeyeceği anlı şanlı AKP büyükleri tarafından dillendiriliyor" dedi.

"Toplumu iyice bunaltıp sonra..."

Takan, devamında ise "Toplumu iyice bunaltıp gerip sonrada ortaya kurtarıcı Tayyip Erdoğan formülünü sunmak klasik bir saray oyunudur. Değişik formatlarda nicelerine şahit olduk… Doğruyu söylemek gerekirse; çoğunu da ahaliye yedirdiler!.." diye yazdı.

"Genel af konuşuluyor"

"Sözü, saray fısıltılarına getireceğim" ifadelerini kullanan Takan, yazısını şöyle sürdürdü:

“Genel af sarayın gündemine tekrar girdi… Kendilerinin hesabına göre, kapsayacaklar ve aileleri birlikte en az 10 milyon kişiyi ilgilendirecek. Bakın, altını kalınca tekrar çiziyorum; genel af, sarayda sadece KONUŞULMA aşamasında… Bir siyasetçi dostumla sohbet ediyordum, seçime yakın çıkarılacak genel affın ekonomik rüşvetlerden daha etkili olacağını söyledi ve “en az 5 puan yükseltir” dedi. Bence de öyle!.. Bu seferki genel af bir infaz indirimi olmaz. Mahkemelerin olmayacağı bir af olur. “Ne demek istiyorsunuz” diye sual ederseniz, şöyle izah ederim:

Saray her zamanki gibi bir taşla 5-10 kuş düşürmenin peşinde olur. Genel affı, hesapladıkları seçim tarihinin hemen öncesine denk getirirler. Seçim kazandırırsa ne ala… Yok kaybederlerse, zaten bu af kendilerini de yargılanmaktan kurtaracak şekilde olur.