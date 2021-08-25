Reisi'nin önerdiği 18 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin İran İslami Şura Meclisi'ne önerdiği bakan adaylarının güven oylaması sona erdi. Son raporlar eğitim bakanlığına aday gösterilen Hüseyin Bağgoli'nin milletvekillerinin gerekli güvenoyunu alamadığını, ancak diğer bakanlıklara aday gösterilen 18 ismin meclisten yeteri sayıda oy aldıkları belirtildi.
Yeni kabinede bakan olarak yer alacak 18 kişinin ismi şöyle:
İçişleri Bakanı: Ahmed Vahidi
Dışişleri Bakanı: Hüseyin Emir Abdullahiyan
İstihbarat Bakanı: Seyyid İsmail Hatib
Enerji Bakanı: Ali Ekber Mehrabiyan
Ekonomi ve Maliye Bakanı: İhsan Handuzi
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: İsa Zarepur
Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı: İzzetullah Zargami
Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Hüccet Abdulmeleki
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Muhammed Ali Zolfi Gol
Savunma Bakanı: Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani
Tarım Bakanı: Seyyid Cevad Sadatinejad
Sağlık Bakanı: Behram Eynullahi
İslami İrşad ve Kültür Bakanı: Muhammed Mehdi İsmaili
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Seyyid Rıza Fatemi Emin
Petrol Bakanı: Cevad Oci
Adalet Bakanı: Emir Hüseyin Rahimi
Yol ve Şehircilik Bakanı: Rüstem Kasımi
Spor ve Gençlik Bakanı: Hamid Rıza Seccadi
İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, 5 Ağustos'ta İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başlamıştı.
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