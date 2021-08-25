Reisi'nin önerdiği 18 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin İran İslami Şura Meclisi'ne önerdiği bakan adaylarının güven oylaması sona erdi. Son raporlar eğitim bakanlığına aday gösterilen Hüseyin Bağgoli'nin milletvekillerinin gerekli güvenoyunu alamadığını, ancak diğer bakanlıklara aday gösterilen 18 ismin meclisten yeteri sayıda oy aldıkları belirtildi.

Yeni kabinede bakan olarak yer alacak 18 kişinin ismi şöyle:

İçişleri Bakanı: Ahmed Vahidi

Dışişleri Bakanı: Hüseyin Emir Abdullahiyan

İstihbarat Bakanı: Seyyid İsmail Hatib

Enerji Bakanı: Ali Ekber Mehrabiyan

Ekonomi ve Maliye Bakanı: İhsan Handuzi

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: İsa Zarepur

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı: İzzetullah Zargami

Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Hüccet Abdulmeleki

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Muhammed Ali Zolfi Gol

Savunma Bakanı: Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani

Tarım Bakanı: Seyyid Cevad Sadatinejad

Sağlık Bakanı: Behram Eynullahi

İslami İrşad ve Kültür Bakanı: Muhammed Mehdi İsmaili

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Seyyid Rıza Fatemi Emin

Petrol Bakanı: Cevad Oci

Adalet Bakanı: Emir Hüseyin Rahimi

Yol ve Şehircilik Bakanı: Rüstem Kasımi

Spor ve Gençlik Bakanı: Hamid Rıza Seccadi

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, 5 Ağustos'ta İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başlamıştı.