Putin, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2022 yılındaki ilk dış ziyaretinin Beijing Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmak üzere Çin’e gerçekleşeceğini kaydetti.

Sözcü, Çin’in başkenti Beijing’in şu an itibarıyla Putin’in 2022 yılı dış gezi programındaki tek durak olduğunu belirtti.

Çin’in 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandıklarına işaret eden Peskov, Çin’in salgınla mücadeleye büyük önem verdiğinin de altını çizdi.

Peskovi, Çin’in organizasyon konusundaki becerisiyle dünyaya muhteşem bir etkinlik izleteceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Cri Türkçe