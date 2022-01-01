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1 Oca 2022 12:10

Beşiktaş'ta koronavirüs paniği

Beşiktaş'ta koronavirüs paniği

Beşiktaş'ta bir futbolcunun yeni tip koronavirüs Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Haber Global'e göre, Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

News Code 1899554
https://tr.mehrnews.com/news/1899554/

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