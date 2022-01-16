İran: Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılışına katılacağız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, önceki Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan, görüşmede Çin’in Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmasını kararlılıkla desteklediklerini ve açılış törenine katılacaklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de dün yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Pekin Kış Olimpiyatları’nı beklediğini, Çin’in de ilgili hazırlıkları tamamladığını söylemişti.

ABD ve Avustralya, 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek olimpiyatları boykot kararı almıştı.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 4-24 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.