Putin-Biden görüşmesinde Ukrayna ve güvenlik garantileri ele alındı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında TSİ 23.35'te başlayan telefon görüşmesinin sona erdiğini belirtti.

Rus basınına konuşan Peskov, "Görüşmeyi tamamladılar" bilgisini paylaştı.

Beyaz Saray ise, görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğünü açıkladı.

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Kremlin: Putin, yaptırımlar konusunda Biden'ı uyardı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin, Biden'ı Batı'nın Ukrayna'daki durum için Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almasının ilişkilerin kopmasıyla sonuçlanacağı konusunda uyardı" ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin'in ABD'li mevkidaşına güvenlik garantilerine ilişkin daha önce sunulan belgelerin temel prensiplerini açıkladığını belirtti.

Görüşmenin yapıcı geçtiği ifade eden yetkili, ana konuların tartışıldığını kaydetti.

Uşakov, ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerin 13 Ocak'ta Viyana'da başlayacağı bilgisini paylaştı.

Bununla beraber Uşakov, "Rusya, güvenlik garantileri konusunda yasal anlamda bağlayıcı anlaşmalara ihtiyaç duyuyor. Biden, ABD'nin Ukrayna'ya harp silahları konuşlandırmayacağını belirtti" dedi.

Yetkili, "Biden, Putin'e nükleer savaşın başlatılmaması gerektiğini, bunun kazananı olmayacağını tekraren söyledi" ifadelerini kullanrak, Biden'ın ABD'nin Ukrayna'ya harp silahı konuşlandırmayacağını ifade ettiğini aktardı.

Biden'ın Rus lidere, ABD'nin güvenlik garantilerine ilişkin görüşmeler konusunda müttefikleriyle istişarede bulunacağını söylediğini kaydeden Uşakov, "Güvenlik garantisi görüşmeleri 3 formatta; Cenevre (Rusya-ABD), Viyana (AGİT) ve Brüksel'de (NATO) gerçekleştirilecek" bilgisini verdi.

Uşakov, güvenlik garantisi görüşmelerinin başarılı olmasının ABD-Rusya ilişkilerinin normalleşmesiye ve 'hatta belki gelişmesiyle' sonuçlanabileceğini vurguladı.

"Putin ile Biden, yeni yıl tatilinin ardından diyaloğun sürdürülmesinde mutabık kaldı" diyen Uşakov, "ABD, Rusya'nın kaygılarını anlıyor, fakat kendi kaygıları da mevcut; Putin, Biden ile diyaloğu sürdürmeye hazır" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Sputnik