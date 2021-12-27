İran'ın güneydoğusunda çatışma: 2 şehit

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 2 asker şehit düştü.

İran ve Umman Ortak Stratejik Danışma Komitesi Toplantısı düzenlendi

İran ve Umman 8. Ortak Stratejik Danışma Komitesi Toplantısı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife Harisi’nin başkanlığında Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlendi.

Toplantıda Viyana görüşmeleri ve Yemen krizi de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İran kara ve deniz sınırlarını yabancı turistlere kapattı

İran, kara ve deniz sınırlarını 12 ülke hariç bazı Afrika ülkeleri ve komşu ülkelerden gelen yabancı turistlere geçici olarak kapattı.

EİT yük treni İran'a ulaştı

10 yıl sonra yeniden hizmete açılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) olarak bilinen İslamabad-Tahran-İstanbul demir hattının ilk yük treni dün İran'ın Mircave sınırına ulaştı.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 857 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 400’e vaka sayısı ise 6 milyon 184 bin 762’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 774’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 26 bin 378’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.