Sudan’da geçiş yönetimi, seçim sürecinin başlaması talimatı verdi

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, demokratik geçiş sürecinin son aşaması olan ve devlet başkanı ile milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerle ilgili sürecin başlatılmasını onaylandı.

Konsey ayrıca, Ocak 2023’te başlayıp Temmuz 2023’te sona erecek olan seçim takvimi ile sandığa gidilerek seçilmiş bir hükümetin belirlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Süreç kapsamında nüfus sayımı ve seçmen listelerinin oluşturulması ve medya aracılığıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi gibi hazırlıklara başlanması öngörülüyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 19 Aralık 2018'deki halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı ve askerin, anlaşmalara rağmen yönetimi sivillere devretmediği ülkede sivil yönetim destekçilerinin gösterileri sürüyor.

Geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Sudan basını, yaklaşık bir haftadır, tabandan gelen tepkiler, askerin baskısı ve müdahaleleri nedeniyle zor durumda olan ve 2 ayı aşkın süredir hükümeti kuramayan Başbakan Hamduk'un istifanın eşiğinde olduğunu kaydediyor.

Kaynak: Sputnik