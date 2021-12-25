İngiltere'den Libya seçimleri ile ilgili açıklama

İngiltere, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ni (UBH) Libya'yı seçimlere ulaştırmakla görevli otorite olarak tanımaya devam edeceğini ve "paralel hükümetlerin veya kurumların kurulmasını" desteklemediğini açıkladı.

Trablus'taki İngiltere Büyükelçiliği'nin sosyal medyada yayımlanan yazılı açıklamasında, İngiltere'nin, Libya liderliğinde sahip olunan seçim sürecini ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın çalışmalarını desteklediği belirtildi.

Açıklamada, 2020 yılında varılan ateşkes anlaşması ve Libya Siyasi Diyalog Forumu Yol Haritası ile elde edilen barış ve istikrar yolunda ilerlemeyi sürdürmenin gerekliliğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İngiltere'nin, UBH'yi Libya'yı seçimlere götürmekle görevli otorite olarak tanımaya devam edeceği ve "paralel hükümetlerin veya kurumların kurulmasını" desteklemediği aktarıldı.

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