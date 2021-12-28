'Erdoğan konuştu, döviz düştü' densin diye döviz sattılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hükümetin yaptığı 2 konu var, 1970 model bir uygulamayı geri getirdiler ülkeye çok büyük bedel ödeten. 'Erdoğan konuştu, döviz düştü' densin diye arka kapıdan yoğun miktarda döviz sattılar. Her hangi bir açıklama yapılmadı çünkü, MB bir açıklama yapmadı bu satışlara dair" dedi.

Karar'a konuşan Babacan, "'Borç alan, emir alır' diye bir tabir var, şuan Katar'dan, BAE'den swap ile borç almaya çalışıyorsun. Özellikle ikili ilişkilerle borç alanlar emir alır. İki ülke arasında varsa ilişki, gidip yalvarıyorsanız 3-5 milyar dolar için devlet töreni düzenliyorsanız onlardan emir alırsınız." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın sözlerin çıkan satır başları şu şekilde:

"Ülkeye çok büyük bedel ödeten 1970 model bir uygulamayı geri getirdiler"

"Hükümetin yaptığı 2 konu var, 1970 model bir uygulamayı geri getirdiler ülkeye çok büyük bedel ödeten. 'Erdoğan konuştu, döviz düştü' densin diye arka kapıdan yoğun miktarda döviz sattılar. Her hangi bir açıklama yapılmadı çünkü, MB bir açıklama yapmadı bu satışlara dair. Bu kötü alışkanlık gibi, tekrar tekrar yapılıyor. Bir süre gizli saklı yapmışlardı, idare etmişlerdi ama biz bulduk çıkardık bunları. Hükümetin açıkladığı hiç bir şeye güven olmadığı için sadece biz değil diğer kişiler de bunu ortaya çıkardı. Hükümet geleceğe doğru da artık yıkım oluşturmaya başladı. Çocuklarımız, torunlarımızın nesli bu bedelli ağır şekilde ödeyecekler maalesef."

"Ekranlarda gördüğümüz kur gerçek değil"

"Ekranlarda gördüğümüz kur gerçek değil. Şuan gördüğümüz her şey sunni. Ekran fiyatından daha pahalıya alıyorlar ve daha pahalıya satıyorlar. 11,50 ekrandaki rakam, 11,70'ten satıyorlar. Gündüz daha da fark açık. Böyle ekonomi yönetilmez, siz güven oluşturun, oluşturunca Türk lirası zaten cazip olacak."