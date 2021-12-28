Irak'taki TSK üssüne füzeli saldırı

Rudaw’a konuşan Zelkan Kasabası Müdürü Muhammed Emin Garip, akşam saat 21.05 sıralarında Başika üssüne iki füze fırlatıldığını, füzelerin üs bölgesi ile Cebran köyü arasındaki bölgeye düştüğünü söyledi.

Zelkan kasabası ile 50 hanelik Cebran köyü arasındaki mesafenin 5 kilometre olduğunu bildiren Garip, saldırı nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını belirtti.

Muhammed Emin Garip, bölgede durumun normal olduğunu kaydetti.

Musul’un 12 kilometre kuzeyinde bulunan Başika yakınlarındaki Gedu üssü, 2015 yılında inşa edildi. Üs TSK tartafından Sünni milislere eğitim desteği verilmek amacıyla kuruldu.

Başika’daki üsse bu yıl 15 Nisan, 12 Ağustos ve 7 Kasım 2021 tarihlerinde de füzelerle saldırı düzenlenmişti.

Saldırının kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor.