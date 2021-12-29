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29 Ara 2021 09:52

Bağdat'ta direniş şehitleri için sembolik cenaze töreni

Bağdat'ta direniş şehitleri için sembolik cenaze töreni

ABD’nin 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için Bağdat'ta sembolik cenaze töreni düzenlenecek.

Irak medyasına göre; Haşdi Şabi Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için Çarşamba günü (29 Aralık) başkent Bağdat'ta sembolik bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Bu tören kapsamında bugün yerel saatle 10.00'da Bağdat'taki Al-Şehid Anıtı'ndan Al Tahrir Meydanı'ına kadar yürüyüş yapılacak.

General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1899492
https://tr.mehrnews.com/news/1899492/

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