Bağdat'ta direniş şehitleri için sembolik cenaze töreni

Irak medyasına göre; Haşdi Şabi Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için Çarşamba günü (29 Aralık) başkent Bağdat'ta sembolik bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Bu tören kapsamında bugün yerel saatle 10.00'da Bağdat'taki Al-Şehid Anıtı'ndan Al Tahrir Meydanı'ına kadar yürüyüş yapılacak.

General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.