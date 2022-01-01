Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi ülkedeki büyük Şii mercileri ile görüştü

Eyalet gezisi kapsamında Kum kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün ülkedeki büyük Şii mercileri ile görüştü.

İbrahim Reisi, Kum kentinde İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani ile bir araya geldi.

Ülkenin son durumunun ele alındığı görüşmede Reisi, "13. hükümet enflasyonu kontrol altına almak için çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda enflasyonda düşüş eğilimine tanık oluyoruz." dedi.

Reisi, “Pahalılık ve enflasyon yakında duracak, son enflasyonlar geçmişteki hükümetin yanlış kararların sonucudur. Yeni hükümetin kararlarının etkileri önümüzdeki aylarda netlik kazanacaktır.” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri’nden “Şehit General Süleymani” açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıl dönümü münasebetiyle bir yazılı açıklama yayınladı.

Bu açıklamada, Şehit General Kasım Süleymani suikastına ilişkin yargı dosyası hakkında, "Dışişleri Bakanlığı, diğer kurumlarla birlikte suikast eyleminde dahli olanların adalet önünde hesap vermesi tiçin bir dizi çalışmalar başlatmıştır ve nihai sonuca ulaşana kadar süreç tapkip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Siyonistler hata yaparsa füzelerle hayatlarını karartırız

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, Siyonist Rejim’in saldırı tehdidine tepki göstererek, "Siyonistler en ufak bir hata yaparsa füzelerimizle hayatlarını karartırız." dedi.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 703 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 606'ya vaka sayısı ise 6 milyon 194 bin 401'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 694'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 37 bin 90'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.