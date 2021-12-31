Eyalet gezisi kapsamında Kum kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülkedeki büyük Şii mercileri ile görüştü.

İbrahim Reisi, Kum kentinde İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani ile bir araya geldi.

Ülkenin son durumunun ele alındığı görüşmede Reisi, "13. hükümet enflasyonu kontrol altına almak için çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda enflasyonda düşüş eğilimine tanık oluyoruz." dedi.

Reisi, “Pahalılık ve enflasyon yakında duracak, son enflasyonlar geçmişteki hükümetin yanlış kararların sonucudur. Yeni hükümetin kararlarının etkileri önümüzdeki aylarda netlik kazanacaktır.” ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Reisi, şunları kaydetti:

“Yeni hükümet, yönetimi devraldığında günlük vefat sayısı 700 kişiydi. Fakat alınan tedbirler sonucu ülkede aşılama uygulaması hızlandı ve şu anda diğer ülkelere nazaran iyi durumdayız. Ayrıca vefat sayısı ise önemli ölçüde azaldı.”

Cumhurbaşkanı Reisi, büyük Şii taklit mercileri Ayetullah Mekarim Şirazi, Ayetullah Cevadi Amoli ve Ayetullah Cefari Sübhani ile de görüştü.