İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 703 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 606'ya vaka sayısı ise 6 milyon 194 bin 401'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 694'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 37 bin 90'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.