İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 510 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 680'e vaka sayısı ise 6 milyon 196 bin 913'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 658'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 40 bin 897'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.