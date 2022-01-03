Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran ve Umman dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed El-Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra güncel konuları ele alındı.

Meclis Başkanı: ABD birlikleri bölgeden atılacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, "Allah'ın izni ve bölge halklarının da desteğiyle ABD'nin bölgeden geri çekilmesi yakında gerçekleşecek." dedi.

Konuşmasında Şehit Süleymani'nin kişisel özelliklerinden bahseden Galibaf, Şehit General Süleymani'nin her zaman masum ve yoksul insanlara karşı çok mütevazi davrandığını söyledi.

Dünya halkı ABD'nin zorbalık politikalarından nefret ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı, eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıldönümü münasebetiyle resmi Twitter hesabından İngilizce bir paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın attığı Twitte şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya halkının General Süleymani suikastına tepkisi, dünya uluslarının ABD'nin zorbalık ve hegemonik politikalarından şiddetle nefret ettiğini gösterdi. ABD'li yetkililer dünya ülkelerinin sokaklarında bu nefretin görüntülerini görmediyse, medya imparatorluklarının oyununa gelmiş olmalılar."

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 510 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 680'e vaka sayısı ise 6 milyon 196 bin 913'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 658'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 40 bin 897'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.