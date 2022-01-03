  1. Siyaset
3 Oca 2022 14:47

Türk gazeteci:

General Süleymani, İsrail liderliğindeki Ortadoğu planını bozdu

General Süleymani, İsrail liderliğindeki Ortadoğu planını bozdu

Türk gazeteci-yazar Alptekin Dursunoğlu, eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin Siyonist Rejim liderliğindeki Ortadoğu planını bozduğunu söyledi.

Türk gazeteci-yazar Alptekin Dursunoğlu bugün Mehr Haber Ajansı'na konuk oldu. Dursunoğlu, Mehr'e Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Dursunoğlu, eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin bölgedeki rolüne de atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Suriye’nin devrilmesi ve yıkılmasıyla oluşturulacak bölgesel planı hem yeni Osmancıların hem Amerikan liderliğinde sulta düzenini kurmaya çalıştığı bölgesel düzeni kim bozdu? Şehit Süleymani.

Şehit Hacı Kasım sadece bu bölgenin şehidi değil, hatta Türkiye’nin de bizzat kendisine çok büyük şükran borcu var. Bunu tarih ileride görecek."

News Code 1899608
https://tr.mehrnews.com/news/1899608/

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