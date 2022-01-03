Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin ikinci yıldönümü münasebetiyle konuşma yaptı.

Konuşmasının başında Hz. İsa Mesih'in (a.s) doğum gününü ve 2022 yılınının başlamasını Müslümanlara ve Hristiyanlara tebrik eden Seyyid Hasan Nasrullah, İran’ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Direniş şehitlerinin yolu devam ediyor

Nasrullah, Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik suikastın sonuçlarının bugüne kadar devam ettiğini belirterek, “Direniş şehitleri için Irak, İran ve diğer bölgelerde düzenlenen anma törenleri, onlara olan saygımızı gösteriyor ve bu şehitlerin kardeşlerinin direniş yolundaki istikrarına ve Amerikan-Sİyonist planlarıyla yüzleşmesine vurgu yapmaktadır” dedi.

Nasrullah, son iki yılda “Kudüs Kılıcı Operasyonu” da dahil olmak üzere bu iki şehidin yolunun devam ettiğini gösteren büyük savaşlar yaşandığını söyledi.

ABD IŞİD'i oluşturdu

Seyyid Hasan Nasrullah, “ABD, IŞİD’i oluşturdu ve bu bahane ile Irak’a döndü. ABD Irak’ı işgal etti. Bunun için Irak’ta yaşanan tün cinayetlerden sorumludur. Milletlerimiz ve ülkelerimiz bu şehitler için değil kendi gelecekleri için net bir tavır almalıdır” ifadesini kullandı.

İran, IŞİD'e karşı Irak halkının yanında duran ilk ülkeydi

ABD’nin tarihte eşi benzeri görülmeyen bir katil olduğunu belirten Nasrullah, “Şehit Süleymani Irak halkının yanında durdu ve direnişin kurulmasında önemli katkıkda bulundu. İran, ABD’nin oluşturduğu terör örgütü IŞİD’le mücadelede Irak halkının yanında duran ilk ülke idi. Şehit Süleymani işgalci güçlerin karşısında durdu ve Irak’taki direniş gruplarının kurulmasında önemli rol oynadı” ifadelerinde bulundu.

İsrail’in bölgedeki tüm cinayetlerinden ABD sorumlu

Siyonist Rejim’in Lübnan, Filistin ve bölgedeki cinayetlerinden ABD’nin sorumlu olduğunu dile getiren Nasrullah, “Suriyelileri öldüren ve ülkelerini yıkıcı bir savaşa sokan ABD’dir. ABD, Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğramıştır. Washington, Şam'ı tehdit etmek için Suriye'deki El Tanf üssünü ve IŞİD desteğini kullanıyor. Suriye'ye karşı savaş çeşitli şekillerde devam ediyor. Suriye'nin bugün karşı karşıya olduğu şey ekonomik bir abluka ve Sezar yasasıdır” dedi.

Nasrullah, Yemen'e karşı savaşın Suudi Arabistan tarafından yürütülen bir Amerikan savaşı olduğunu söyledi.

ABD birliklerinin kaderi bölgeyi terk etmektir

Nasrullah konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Amerikan birliklerinin kaderi bölgeyi terk etmektir. Fırat'ın doğusundaki halk direnişi, ABD ordusunun Suriye'den çekilmesine yol açacak doğru seçenektir.”